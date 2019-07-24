24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня около 4.00 в деревне Гусак Малоритского района. Загорелась деревянная хозяйственная постройка, принадлежащая пенсионерке 1942 года рождения. В огне погиб сын хозяйки 1969 года рождения.

Причина пожара устанавливается.-0-