24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел сегодня около 4.00 в деревне Гусак Малоритского района. Загорелась деревянная хозяйственная постройка, принадлежащая пенсионерке 1942 года рождения. В огне погиб сын хозяйки 1969 года рождения.
Причина пожара устанавливается.-0-
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