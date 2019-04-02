В Малоритском районе сельчанина придавило автомобилем

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Малоритского района погиб во время ремонта личного автомобиля, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел 1 апреля около 20.00 в агрогородке Ляховцы. Во дворе своего дома 66-летний сельчанин ремонтировал автомобиль. Предположительно, мужчина заехал передними колесами машины на самодельную деревянную эстакаду. Она перевернулась, а вместе с ней и транспортное средство, которое придавило автовладельца. Отца без признаков жизни обнаружил сын.-0-