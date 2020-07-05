5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел около 14.30 4 июля на трассе Р17 Брест - граница Украины. По предварительной информации, 30-летний брестчанин на грузовике МАН с прицепом (молоковоз) ехал в сторону Бреста. На 32-м км со второстепенной дороги выехал легковой "Ситроен", создав тем самым аварийную обстановку. В результате водителю грузовика пришлось экстренно тормозить. Прицеп оказался на встречной и столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген Транспортер" под управлением 57-летнего брестчанина.

В результате водителя и пассажира "Фольксвагена" доставили в больницу. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.-0-