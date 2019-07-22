В Малоритском районе в ДТП с фурой погиб тракторист

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе столкнулись фура и трактор, водитель которого погиб. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского района.

Авария произошла 21 июля около 8.55 на автодороге Брест - граница Украины. По предварительной информации, в направлении Малориты двигался трактор "Беларус" с прицепом, за рулем находился 28-летний житель деревни Печки. Вблизи деревни Великорита он поворачивал влево и не уступил дорогу двигавшейся навстречу фуре "Рено Магнум" под управлением 54-летнего гражданина Украины.

В результате ДТП водитель трактора получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Установлено, что погибший сельчанин не имел прав на управление трактором.

Как рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области, Малоритским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Назначены судебно-медицинская, автотехнические, транспортно-трасологические экспертизы.-0-