Фото из архива
4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе водитель автомобиля сбил лошадь и скрылся с места ДТП, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 октября около 19.00 в агрогородке Гвозница. Сельчанин шел с лошадью по улице Зеленина. По словам мужчины, они двигались по обочине. В попутном направлении ехал автомобиль, который сбил животное и, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.
В результате наезда у лошади травмированы ноги.
В настоящее время сотрудники ГАИ Малоритского РОВД ищут водителя. Очевидцев происшествия или обладателей записи видеорегистраторов просят позвонить по номеру 102.-0-