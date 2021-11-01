1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке автомобиль наехал на лежащего на дороге мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 31 октября около 18.30 на ул.Володарского в Марьиной Горке. "Водитель 1961 года рождения, житель Марьиной Горки, управляя автомобилем "Фиат Палио" и двигаясь в направлении агрогородка Блонь, вблизи дома №48 совершил наезд на лежащего на проезжей части дороги в его полосе движения пешехода 1967 года рождения, жителя Марьиной Горки", - рассказали в ГАИ.

Мужчина от полученных телесных повреждений скончался в реанимационном отделении Марьиногорской ЦРБ.-0-