В Марьиной Горке автомобиль переехал лежавшего на дороге мужчину

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке Пуховичского района автомобиль "Рено Кангу" переехал лежащего на дороге мужчину, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ МВД.

"11 августа примерно в 04.55, двигаясь по дворовой территории д.19 по улице Новая Заря в Марьиной Горке, 36-летний водитель "Рено Кангу" совершил наезд на лежавшего на проезжей части 26-летнего пешехода, причинив ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте", - рассказали в управлении ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает пешеходов неукоснительно соблюдать правила безопасного пересечения проезжей части. Потому что из-за их нарушений с начала года произошло 574 наезда на пешеходов, в которых 90 человек погибли и 509 получили ранения. -0-