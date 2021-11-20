В Марьиной Горке при пожаре квартиры спасен мужчина, эвакуированы два человека

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке при пожаре спасен мужчина, эвакуированы два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Сегодня в 2.05 на пульт спасателей поступило сообщение о задымлении в подъезде на ул.Ленинской. "При подъезде к месту вызова огня и дыма не наблюдалось, - рассказали спасатели. - В ходе разведки было обнаружено плотное задымление на 3-м этаже многоквартирного жилого дома. Создав звено газодымозащитной службы, работники МЧС толкнули дверь квартиры: внутри все было заполнено дымом. В коридоре они заметили горение. Взяв ствол на тушение, они продолжили обследовать квартиру".
Навстречу спасателям вышел мужчина. Выведя его на улицу, они ликвидировали загорание и из квартиры на вышерасположенном этаже эвакуировали супругов. Хозяйка квартиры, где произошло загорание, вышла на улицу до прибытия работников МЧС.
Причина пожара устанавливается. В результате происшествия огнем повреждены имущество, мебель в кухне, закопчены стены в квартире.-0-