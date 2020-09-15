В "матрешке" из автомобилей через границу пытались провезти разобранное авто

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В "матрешке" из автомобилей через границу пытались провести без декларирования легковушку. Нарушение было выявлено в пункте пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Большегруз въезжал на территорию Евразийского экономического союза из Литвы. Согласно предоставленным водителем документам в грузовом отсеке фуры перевозились три микроавтобуса и кузов авто.

"При проведении таможенного досмотра уставлено, что внутри одного из микроавтобусов находился разукомплектованный легковой автомобиль Opel", - сообщили в таможне.

Заявив в документах перемещаемый автомобиль как кузов, перевозчик намеревался сэкономить на уплате таможенных платежей около Br10 тыс. По факту недекларирования товара начат административный процесс. Таможня проводит дальнейшую проверку.-0-