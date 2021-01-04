4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС рассказали о взрыве в районе улиц Скрыганова - Бирюзова в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"Сегодня при мониторинге интернет-ресурсов была обнаружена информация о взрыве (хлопке) в районе ул.Бирюзова - ул.Скрыганова (сообщений от граждан не поступало). Впоследствии было установлено, что около 6.55 на территории, арендованной у ОАО "Белресурсы" по ул. Скрыганова, 39, при открытии двери металлического контейнера (12х2,4 м) для хранения строительных материалов произошла вспышка газовоздушной смеси", - рассказали в МЧС.

В результате поврежден металлический контейнер и строительные материалы (краска, строительные смеси), находящиеся в нем. "Из-за вспышки получил травмы заведующий фирмы-арендатора (1959 года рождения). Мужчина с ожогами рук и лица обратился за медицинской помощью на месте происшествия, но от госпитализации отказался. Также повреждено остекление балконной рамы в одной из квартир по ул. Бирюзова, 11", - добавили спасатели.

Подразделения МЧС не привлекались.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемые версии - негерметичность запорной арматуры газового нагревателя и конструктивный недостаток нагревателя.-0-