25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС за сутки поступили сообщения о 11 потерявшихся в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"По оперативным данным, с 6.00 24 сентября до 6.00 25-го поступили сообщения о 11 пропавших гражданах в лесных массивах на территории 6 районов Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областей. Для поисковых работ были задействованы 12 единиц техники и 27 человек, из них 6 единиц техники и 15 работников МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Обнаружены 10 человек, из них 4 - работниками МЧС. Не найден 1 человек в Верхнедвинском районе Витебской области, поиски которого продолжаются.-0-