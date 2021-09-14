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14 сентября 2021, 11:34

В МЧС за сутки поступило 5 сообщений о потерявшихся в лесу

Фото из архива
Фото из архива

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС за сутки поступило 5 сообщений о потерявшихся в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 13 сентября до 6.00 14-го поступило 5 сообщений о пропавших в лесных массивах гражданах на территории 5 районов Гомельской, Минской и Могилевской областей. Для поисковых работ были задействованы 16 единиц техники и 61 человек, в том числе 43 работника МЧС и 9 единиц техники ведомства", - рассказали в пресс-службе министерства.

Работниками МЧС спасены 5 человек, двоих пропавших в Лельчицком и Житковичском районах Гомельской области найти не удалось.

Как дополнили в Гомельском областном управлении МЧС, в 8.20 спасатели получили информацию о том, что пенсионерка 1946 года рождения еще 11 сентября ушла в лес вблизи д. Белев Житковичского района и не вернулась. На поиски отправились работники районного отдела ЧС, сотрудники РОВД, волонтеры. "В 15.40 по решению руководства РОВД поиски потерявшейся были прекращены, мероприятия будут продолжены", - рассказали в УМЧС.

В 14.34 сигнал о потерявшемся поступил из Лельчицкого района. Мужчина 1970 года рождения в 10.00 ушел в лес вблизи д. Жмурное. Заблудившегося искали работники райотдела по ЧС, сотрудники РОВД и лесхоза. В 20.00 поиски прекратили, они будут продолжены сегодня.

Еще одно сообщение о потерявшемся в лесу пришло в 16.18 из Ветковского района. Спасатели, милиционеры, работники спецлесхоза искали в лесном массиве вблизи д. Шейка мужчину 1968 года рождения. В 18.20 его обнаружили сотрудники РОВД на проселочной дороге возле д.Куты. Мужчина не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.-0-

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