В милицию продолжают поступать жалобы о нарушении спокойствия в Новой Боровой - УВД

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В милицию Минской области продолжают поступать жалобы от граждан о нарушении спокойствия со стороны отдельных жителей жилого комплекса Новая Боровая, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Для поддержания общественного порядка правоохранители на этой территории систематически проводят профилактические мероприятия.

"Просим граждан соблюдать общественный порядок, не нарушать законодательство Республики Беларусь, а также уважать права и интересы жителей комплекса, в том числе право на отдых, - отметили в УВД. - Мы продолжаем фиксировать нарушения, предусмотренные ст. 24.23 КоАП. Работа продолжится".-0-