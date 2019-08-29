В Минске 11-летний мальчик проснулся в горящей квартире

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске оставленный без присмотра 11-летний мальчик проснулся в горящей квартире и вызвал спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 06.18 на номер 101 от ребенка поступило сообщение о дыме в квартире на ул. Притыцкого, 87. По рекомендации диспетчера мальчик самостоятельно вышел из квартиры на улицу, где ждал подразделения МЧС.

Фото Минского городского управления МЧС

Выяснилось, что загорелось имущество в одной из комнат. "После ликвидации пожара бригадой скорой медицинской помощи 11-летний ребенок был госпитализирован. Огнем повреждено имущество, закопчена квартира. Причина устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки", - проинформировали в управлении.

"Мальчик рассказал, что был в квартире один - родители и старший брат уехали в Польшу. Ребенок должен был идти к бабушке, но не пошел. Он проснулся и обнаружил пожар в соседней комнате, вышел в коридор и позвонил на номер 101, выслушал рекомендации диспетчера и последовал им, - поделились подробностями в управлении. - Со слов медиков, сейчас состояние мальчика средней степени тяжести, диагноз - отравление продуктами горения, термоингаляционная травма".

Спасатели напоминают, что именно взрослые ответственны за безопасность детей. Если родители считают, что ребенок уже достаточно взрослый, чтобы оставаться одному дома, то его надо научить правилам поведения при ЧС и быть примером во всех ситуациях.-0-