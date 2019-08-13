13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Логойском тракте в Минске 11-летняя девочка попала под трамвай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД .
"ДТП произошло сегодня на Логойском тракте. При подъезде к регулируемому пешеходному переходу водитель трамвая увидел, как на запрещающий сигнал светофора на трамвайные пути вышла 11-летняя девочка. Однако экстренное торможение не помогло избежать наезда", - рассказали в МВД.
Бригада скорой помощи доставила девочку в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
МВД обращает внимание родителей о необходимости ежедневно напоминать детям быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.-0-
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