13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Логойском тракте в Минске 11-летняя девочка попала под трамвай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД .

"ДТП произошло сегодня на Логойском тракте. При подъезде к регулируемому пешеходному переходу водитель трамвая увидел, как на запрещающий сигнал светофора на трамвайные пути вышла 11-летняя девочка. Однако экстренное торможение не помогло избежать наезда", - рассказали в МВД.

Бригада скорой помощи доставила девочку в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

МВД обращает внимание родителей о необходимости ежедневно напоминать детям быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.-0-