29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 12-летний мальчик попал под колеса автомобиля. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА

По предварительной информации, водитель "Мерседеса" двигался по ул.Червякова и на пересечении с ул.Орловской совершил наезд на 12-летнего мальчика.

В результате ДТП несовершеннолетнего доставили в больницу. По счастливой случайности, школьник отделался ушибами.

Госавтоинспекция напоминает о начале весенних каникул. Как правило, количество аварий с детьми в конце марта - начале апреля резко возрастает. 70% ДТП с участием детей происходит по вине взрослых.

"Увидев детей у проезжей части, снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановиться. Во дворах двигайтесь с минимальной скоростью - из-за любого автомобиля, дерева, мусорного бака может появиться ребенок. Во время каникул наиболее остро стоит проблема безопасной перевозки детей к местам отдыха и обратно. Отправляясь в поездку на автомобиле, не забывайте о том, что ребенка до 12 лет необходимо перевозить с использованием специального удерживающего устройства, соответствующего его весу и росту, а детей постарше пристегивать стандартным ремнем безопасности", - отметили в МВД.-0-