В Минске 12-летняя девочка доставлена в реанимацию после вспыхнувшего в квартире пожара

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В квартире в Минске оставленная в розетке зарядка вызвала пожар, в результате которого девочка оказалась в реанимации. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Вечером 11 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании квартиры в многоквартирном доме, расположенном по улице Тургенева. В ходе тушения пожара спасатели в комнате обнаружили 6-летнюю девочку без сознания", - рассказали в СК.

В настоящее время малолетняя находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Установлено, что на момент пожара ребенок находился дома один.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками МЧС и специалистами ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертных исследований для установления обстоятельств произошедшего и причин возгорания. По предварительным данным, причиной возгорания стало оставленное в розетке зарядное устройство для мобильного телефона.

Советский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следственный комитет напоминает: для недопущения пожаров не оставляйте зарядные устройства в розетке, не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы, не допускайте шалостей детей с огнем, не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками, не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки.-0-