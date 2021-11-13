13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 16-летняя девочка отравилась метадоном, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Несовершеннолетнюю с признаками отравления психоактивными веществами доставили в столичное учреждение здравоохранения днем 11 ноября. Обнаружив у нее в крови метадон, медики обратились в милицию.

"Следствием установлено, что 16-летняя девочка не ночевала дома два дня. После возвращения домой она находилась в плохом физическом состоянии, мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи. В настоящий момент несовершеннолетняя госпитализирована", - рассказали в комитете.

Семья пострадавшей характеризуется отрицательно, находится в социально опасном положении. Подросток состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Советский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.328 УК в отношении неустановленного лица, которое незаконно сбыло несовершеннолетней особо опасное наркотическое средство метадон. По подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин в возрасте от 35 до 40 лет. С их участием проводятся следственные действия.

С начала года в Минске зафиксирован рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. Если за 10 месяцев прошлого года в столице было возбуждено 833 уголовных дела по ст.328 УК, то за аналогичный период 2021 года - 1040 дел.-0-