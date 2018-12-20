В Минске 17-летний гомельчанин ограбил пенсионерку

В Минске несовершеннолетний житель Гомеля ограбил пожилую женщину, сообщила официальный представитель Советского РУВД г. Минска Ольга Шавель.

В РУВД Советского района г. Минска с заявлением обратилась 71-летния минчанка. По словам женщины, когда она шла по улице, мимо нее прошла группа парней, один из которых вырвал у нее из рук сумку с личными вещами, после чего компания скрылась.

После опроса очевидцев следователям удалось выяснить, что злоумышленник передвигается на автомобиле. А также по видео с камер видеонаблюдения торгового центра, возле которого произошло ограбления, удалось установить личность грабителя.

Злоумышленником оказался 17-летний неработающий житель Гомеля. Подросток был задержан по месту жительства сотрудниками милиции и ОМОН.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.206 "Грабеж".

"Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет", – пояснил заместитель начальника Советского РУВД полковник милиции Виктор Станиславчик.