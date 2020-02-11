В Минске 17-летний парень до смерти избил мужчину у клуба - расследование завершено

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование дела об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.147 УК). Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Трагедия произошла ночью 30 ноября прошлого года около одного из увеселительных заведений на улице Притыцкого. По данным следствия, 17-летний молодой человек из хулиганских побуждений приподнял 37-летнего мужчину двумя руками за талию и бросил на землю. "В результате падения потерпевший ударился головой о тротуарную плитку. После этого юноша нанес еще один удар ногой в область головы пострадавшего и скрылся с места происшествия. С полученными телесными повреждениями мужчина был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где 16 декабря скончался", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Согласно материалам уголовного дела, парень вместе с друзьями около 4 часов утра выходил из заведения. Он заметил возле охранников клуба двух нетрезвых мужчин. "Они требовали впустить их в заведение, при этом один из них снимал все происходящее на мобильный телефон. Молодому человеку не понравилось их поведение, и он решил таким образом вступиться за сотрудников заведения", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками милиции в Минском районе, где он живет. "Несовершеннолетний ранее не судим, являлся учащимся одного из профессионально-технических колледжей столицы. В момент совершения противоправных действий был трезв. На протяжении двух лет парень занимался боевыми искусствами и участвовал в любительских соревнованиях", - отметила Екатерина Гарлинская.

Следователями допрошены свидетели и обвиняемый, с участием молодого человека проведен следственный эксперимент. По результатам комплексной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в момент совершения преступления мог в полной мере сознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Он находится под стражей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-