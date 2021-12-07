В Минске 8-летняя девочка переходила дорогу на красный и попала под машину

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ул.Одинцова в столице ребенок попал под колеса автомобиля при попытке пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 14.30. "По предварительной информации, 47-летний водитель, управляя автомобилем "Шкода", напротив дома №36/1 по ул.Одинцова совершил наезд на 8-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля на запрещающий красный сигнал светофора", - уточнили в ГАИ.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и доставлен в учреждение здравоохранения.-0-