В Минске администратор интернет-магазина присвоил из кассы Br16,3 тыс. и потратил на ставки

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД столицы задержали 27-летнего администратора интернет-магазина, специализирующегося на продаже продуктов питания, за присвоение денег из кассы. Факт недостачи денежных средств был выявлен в ходе проведения инвентаризации магазина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что с 1 по 9 июня текущего года молодой человек брал деньги из кассы, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе. Отчеты по выручке отправлял в главный офис без недостач, чтобы не вызывать подозрение. Задержанный надеялся на то, что отыграется и вернет присвоенное. Сумма ущерба составила Br16,3 тыс.

Известно, что ранее в поле зрения правоохранителей молодой человек не попадал, ущерб возместил в полном объеме.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту присвоения денежных средств в крупном размере.-0-