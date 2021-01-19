В Минске администратор магазина присвоил около Br10 тыс. и потратил их на азартные игры

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске администратор магазина не сдавал деньги в инкассацию, а тратил на азартные игры, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"К сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска обратился представитель одного из магазинов с сообщением о том, что на протяжении месяца недосчитывается крупной суммы денег. Изучив записи с камер видеонаблюдения и проведя ряд оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники милиции установили личность похитителя денежных средств. Им оказался 24-летний администратор данного магазина", - рассказали в ГУВД.
Установлено, что в конце рабочей смены молодой человек обязывался складывать выручку в сейф для дальнейшей передачи инкассации. Однако на протяжении трех недель он присваивал крупные суммы. Как стало известно оперативникам, вырученные денежные средства парень тратил на азартные игры в различных заведениях столицы. Общая сумма ущерба составила порядка Br10 тыс.
Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям молодого человека дана правовая оценка.-0-