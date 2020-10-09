В Минске авто сбило пешехода - следователи устанавливают обстоятельства

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске следователи разыскивают очевидцев ДТП, в котором машина сбила пешехода, сообщили БЕЛТА в СК.

По имеющимся данным, днем 7 октября мужчина на автомобиле ГАЗ двигался по съезду с внешнего кольца МКАД в направлении Партизанского проспекта. Проезжая вблизи дома 172 этого проспекта, он сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате 48-летний мужчина с множественными травмами госпитализирован.

Фото СК

При себе у водителя не было удостоверяющих личность документов и водительского удостоверения. В настоящий момент правоохранители устанавливают его личность, а также наличие права управления транспортом. До установления личности водитель задержан.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы. Проводится проверка.

Граждан, которые располагают сведениями о происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по телефонам (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-