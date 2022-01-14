В Минске авто сбило женщину-пешехода

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 14 января 2022
Минск -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:26 Жук: оперативные действия ОДКБ по Казахстану вызвали растерянность у Запада Политика
22:09 Иван Эйсмонт: события в Казахстане похожи на террористическую атаку с элементами цветной революции Политика
21:59 В Турции за год было введено более 138 млн доз вакцин от COVID-19 В мире
21:53 Электроснабжение в 249 населенных пунктах Могилевской области восстановлено Регионы
21:49 Европейские подземные хранилища газа опустели более чем на 50% В мире
21:46 Белорусские гандболисты проиграли команде Германии в первом матче ЧЕ Спорт
21:37 На севере Танзании более 62 тыс. животных погибли от засухи В мире
21:34 Цена нефти марки Brent превысила $86 за баррель В мире
21:33 "Витебск" переиграл "Гомель" в матче чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
21:23 В Германии впервые с начала пандемии суточный прирост пациентов с COVID-19 превысил 90 тыс. В мире
21:04 Поврежденные крыши, поваленные деревья: в Гомельской области ликвидируют последствия стихии Регионы
21:02 Посол Ермолович: уверен, что белорусы придут на референдум и поддержат поправки в Конституцию Общество
20:53 В России быстро растет число положительных тестов на COVID-19 В мире
20:43 В Минске авто сбило женщину-пешехода Происшествия
20:38 Энергетики Гомельской области мобилизовались для восстановления электроснабжения Регионы
20:28 Умер режиссер Жан-Жак Бенекс В мире
19:54 В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5 В мире
19:46 Лукашенко: было недопустимо потерять хоть одного белоруса в страшной бойне в Казахстане Президент
19:40 МЧС: экстремальный ветер стихнет в ближайший час Общество
19:36 В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий обсудили проект Конституции Общество
19:03 Лукашенко сравнил события в Беларуси и Казахстане: всю кашу заварили страны Запада Президент
18:54 ФОТОФАКТ: Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся домой Общество
18:52 Офисы цифровизации и условия для IT-проектов: что предлагается в проекте нового указа Общество
18:46 Юрист рассказал, может ли собачья драка повлечь ответственность для хозяина Общество
18:28 Стационары готовят к возможному увеличению заболеваемости COVID-19 Общество
18:26 На компанию Meta подали иск на 2,3 млрд фунтов стерлингов В мире
18:23 Задержан поезд, отключено электричество: последствия непогоды в Могилевской области Регионы
18:16 Военный атташе: миротворцы Беларуси показали в Казахстане высокую боевую выучку и профессионализм Общество
18:11 Лукашенко: надо быть патриотом, гордиться страной и публично отстаивать государственный курс Президент
18:09 Лукашенко предупредил: на постсоветском пространстве неспокойно, взят курс на новую геополитическую цель Президент
Все новости
Все новости
Происшествия
14 января 2022, 20:43

В Минске авто сбило женщину-пешехода

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске машина наехала на пешехода, пострадавшая была госпитализирована, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 7 утра водитель 1971 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан", двигался в Минске по улице Бачило со стороны улицы Ротмистрова в направлении улицы Селицкого. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход - женщина 1959 года рождения - получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения. На место ДТП выезжали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г.Минска, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходному переходу водитель должен быть предельно внимательным, снижать скорость движения и быть готовым вовремя остановить транспортное средство и уступить дорогу пешеходам. Пешим участникам дорожного движения при переходе проезжей части необходимо убедиться, что выход на дорогу безопасен.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ дороги ДТП Минск
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Тягач с перебитым VIN-номером задержали в Березовском районе
Фото из архива Из-за непогоды полностью обесточен Быховский район, повреждена крыша школы в Могилеве
Фото orshanka.by В Орше на ж/д станции рухнули опоры теплотрассы и электрокабелей
Фото из архива В Минске автомобиль после столкновения вылетел на тротуар и сбил девушку
Фото МЧС В семи районах Минской области повреждены кровли зданий
Фото из архива Оплатив домашний интернет, супруги из Молодечно лишились Br800
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: мы многое сделали, чтобы летопись белорусской государственности продолжалась
Кочанова: белорусы глубоко погружены в процесс обсуждения главного закона страны
Утвержден размер семейного капитала на 2022 год
Стационары готовят к возможному увеличению заболеваемости COVID-19
Топ-новости
Лукашенко сравнил события в Беларуси и Казахстане: всю кашу заварили страны Запада
Лукашенко: надо быть патриотом, гордиться страной и публично отстаивать государственный курс
Белорусский воинский контингент миротворческих сил ОДКБ вернулся домой
Путин назначил Бориса Грызлова новым послом России в Беларуси
Костевич: проект новой Конституции базируется на мощном социальном блоке
Жук: оперативные действия ОДКБ по Казахстану вызвали растерянность у Запада
Офисы цифровизации и условия для IT-проектов: что предлагается в проекте нового указа
"Белэнерго": над восстановлением электроснабжения работают 340 человек и 70 единиц техники
Минчане могут сообщать о повреждениях и разрушениях, вызванных ветром, в службу 115
В Беларуси повышена зарплата работников социальных учреждений
Карчевская: достойные идеи в сфере культуры всегда найдут воплощение
Щекин: Беларусь стала символом исторической правды, позитивных и эволюционных перемен
Пустили корни в Новолукомле: семь лет мирной жизни украинской семьи, ставшей белорусской
Беларусь и Армения договорились о совместном производстве лифтов
НАН разработала проект концепции развития исследований в сфере микроэлектроники
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.