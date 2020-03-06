В Минске авто врезалось в опору освещения - ГАИ ищет очевидцев

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ ищет очевидцев наезда автомобиля на опору освещения в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло 13 февраля около 23.15. Автомобиль "Рено" двигался по ул.Горецкого со стороны ул.Чайлытко в направлении ул.Лобанка. Вблизи дома 95 по ул.Горецкого водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в опору освещения.

ГАИ просит граждан, которые стали очевидцами ДТП либо располагают какими-либо сведениями, обращаться в УСК Беларуси по Минску по адресу ул.Первомайская, 7 или звонить по телефонам (017) 389-55-55, (017) 389-56-56. Конфиденциальность гарантируется.-0-