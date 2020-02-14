В Минске авто врезалось в осветительную мачту: погиб пассажир

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью автомобиль Renault врезался в осветительную мачту, в результате ДТП погиб пассажир. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"По предварительной информации, на ул.Горецкого 19-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту. В авто находились четверо несовершеннолетних пассажиров. Один из них, 17-летний парень, скончался на месте ДТП. Остальные участники дорожно-транспортного происшествия доставлены в больницу", - рассказала Ольга Чемоданова.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.

По данным следствия, авария произошла 13 февраля около 23.15. "После оказания медицинской помощи 16-летний и 17-летний пассажиры отпущены домой, водитель и еще один 16-летний пассажир находятся в реанимационном отделении", - проинформировала официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская. По ее словам, 19-летний молодой человек получил водительское удостоверение 15 января.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску (ул.Первомайская, 7) или по телефонам (8017) 389-55-55 и (8044) 500-31-11.-0-