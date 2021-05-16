В Минске автобус наехал на препятствие - пострадал пассажир

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пассажир автобуса пострадал, когда транспортное средство наехало на препятствие, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел сегодня около 8.40. "Водитель автобуса МАЗ двигался по пр.Машерова со стороны пр.Победителей в направлении ул.Кропоткина. При пересечении трамвайных путей он наехал на незакрепленную металлическую плитку трамвайного полотна, которая повредила салон автобуса. Досталось и пассажиру транспортного средства, мужчине 1965 года рождения. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для осмотра", - рассказали в Госавтоинспекции.
По данному факту проводится проверка.
Госавтоинспекция призывает водителей, если они заметили какие-либо недостатки в улично-дорожной сети города, информировать об этом соответствующие службы, чтобы своевременно принимались меры реагирования.-0-