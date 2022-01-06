В Минске автобус насмерть сбил водителя троллейбуса, поправлявшего токоприемник

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автобус сбил водителя троллейбуса: женщина погибла на месте происшествия, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня примерно в 6.00 в районе остановочного пункта "Великая Слепня" по ул.Кедышко погибла водитель троллейбуса. Во время движения у троллейбуса слетели дуги токоприемника, женщина вышла их поправить. В это время ее сбил водитель автобуса городского маршрута.

На данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.-0-