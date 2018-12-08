8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой и врезался в фонарь, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло 7 декабря около 20.20 на перекрестке улиц Уборевича и Клецкой. Столкнулись автомобиль Honda и автобус Citroеn. После этого последний наехал на бордюр, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.

В результате аварии четыре пассажира автобуса доставлены в больницы. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-