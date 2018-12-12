12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автобус сбил косулю, а водитель другой машины забрал животное с места ДТП и уехал. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 13.50 сотрудникам ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска поступило сообщение о том, что на ул. Кижеватова в районе дома №88 на проезжей части лежит животное. "По указанному адресу сотрудники Госавтоинспекции ничего на дороге не обнаружили. Как рассказал очевидец, животное сбил водитель автобуса желтого цвета. Затем на место ДТП подъехал автомобиль ГАЗ. Его водитель положил тушу в кузов и уехал в неизвестном направлении", - проинформировали в ГАИ.

Правоохранители нашли водителя ГАЗа. Он был задержан сотрудниками ДПС и представителями Госинспекции охраны животного и растительного мира. На месте работает следственно-оперативная группа.-0-