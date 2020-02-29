В Минске автобус столкнулся с легковушкой

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автобус при развороте столкнулся с легковым авто, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 58-летний водитель автобуса МАЗ ехал по ул.Уральской со стороны ул.Менделеева в направлении ул.Долгобродской. Выполняя разворот на перекрестке ул.Уральской с ул.Долгобродской, он столкнулся с автомобилем "Лада", который двигался во встречном направлении.

Пострадавших в ДТП нет. На данный момент по факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, учитывать погодные и дорожные условия.-0-