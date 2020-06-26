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26 июня 2020, 12:19

В Минске автобус въехал в легковушку

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пассажирский МАЗ въехал в легковушку, пострадал водитель авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария с участием автобуса и двух машин произошла сегодня утром на ул. Столетова. Водитель автобуса маршрута 20с ехал со стороны ул. Бумажкова в направлении 2-го пер. Багратиона. "По предварительной информации, из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с остановившимся впереди автомобилем Zotye, который от удара отбросило на "Ладу". В результате ДТП пострадал водитель Zotye. С травмами он был доставлен в больницу", - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

Транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения машины впереди. Должен быть и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения для транспорта в соседних полосах.-0-

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