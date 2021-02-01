1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль на переходе сбил девушку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" 1987 года рождения, двигаясь по переулку Клумова в направлении улицы О.Кошевого совершил наезд на пешехода. Девушка 1995 года рождения пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка.-0-