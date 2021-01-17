В Минске автомобиль на переходе сбил женщину

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель 1976 года рождения на "Ауди" двигался по улице Янковского в направлении улицы Чайлытко. При левом повороте на разрешающий сигнал светофора он наехал на женщину, которая шла по переходу на зеленый свет. Пешеход 1960 года рождения получила травмы, ее доставили в учреждение здравоохранения.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

ГАИ просит водителей и пешеходов быть бдительными, внимательными и осторожными. При подъезде к переходу водитель обязан снизить скорость вплоть до остановки, чтобы уступить дорогу пешеходам. Стекла и зеркала авто должны быть чистыми, чтобы не ограничивать зону просмотра. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора водитель обязан уступить дорогу пешеходам.-0-