25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, мужчина 1970 года рождения на автомобиле "Ниссан" ехал по дворовому проезду пр.Рокоссовского и вблизи дома №123 при повороте налево в сторону ул.Малинина совершил наезд на ребенка 2005 года рождения. Он пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Ребенок доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.-0-