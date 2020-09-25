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25 сентября 2020, 18:14

В Минске автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, мужчина 1970 года рождения на автомобиле "Ниссан" ехал по дворовому проезду пр.Рокоссовского и вблизи дома №123 при повороте налево в сторону ул.Малинина совершил наезд на ребенка 2005 года рождения. Он пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Ребенок доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску. Проводится проверка.-0-

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