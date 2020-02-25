В Минске автомобиль наехал на нетрезвого пешехода

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, который нарушил ПДД, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктории Царук, водитель автомобиля "БМВ" двигалась по ул. Казинца со стороны ул. Кижеватова в направлении площади Казинца и в районе остановочного пункта "Белая дача" совершила наезд на женщину-пешехода 1996 года рождения, которая пересекала проезжую часть справа налево походу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу. Со слов очевидцев, пешеход двигалась на красный сигнал светофора. В результате ДТП она получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г.Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что появление на проезжей части пешеходов в нетрезвом виде создает серьезную угрозу безопасности и самого пешехода, и других участников дорожного движения. ГАИ призывает всех участников дорожного движения, увидев нетрезвого пешехода на дороге, незамедлительно с сообщить об этом по телефону 102. Возможно, Ваш звонок сохранит чью-то жизнь!-0-