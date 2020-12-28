В Минске автомобиль наехал на пенсионера

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице автомобиль наехал на пешехода, который перебегал улицу на красный сигнал светофора, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель 1962 года рождения на автомобиле "Митсубиси" я двигался по улице Ванеева в первой полосе для движения со стороны улицы Долгобродской в направлении Партизанского проспекта и в районе дома № 12 наехал на пешехода 1943 года рождения, который пересекал проезжую часть улицы Ванеева вблизи регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства выясняются.

На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Партизанского РУВД Минска, следственно-оперативная группа.

ГАИ сообщает пешеходам, что пересечение проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора недопустимо! Нынешние погодные условия могут помешать водителю увидеть пешехода, пересекающего проезжую часть по правилам, не говоря уже про пешехода, появившегося на дороге из ниоткуда!-0-