В Минске автомобиль наехал на пешехода

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице автомобиль не уступил дорогу пешеходу - она получила травмы, сообщает Telegram-канал управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, водитель автомобиля "Лексус", двигаясь по местному проезду проспекта Независимости со стороны улицы Филимонова в направлении улицы Калиновского, вблизи дома №131 не уступил дорогу пешеходу-женщине, которая пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в медучреждение.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ. Проводится проверка.-0-