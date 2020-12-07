В Минске автомобиль наехал на подростков

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль наехал на несовершеннолетних пешеходов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасию Забавскую.

Водитель за рулем автомобиля "БМВ" ехал по улице Центральной со стороны проспекта Партизанского в направлении улицы Социалистической. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, не уступил дорогу троим пешеходам 2003 года рождения и наехал на них. В результате у одного несовершеннолетнего пешехода был диагностирован ушиб.

На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска. Проводится проверка.

В ГАИ напомнили, что при подъезде к пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость движения транспортного средства вплоть до его полной остановки, чтобы уступить дорогу пешеходам. В осенне-зимний период перед поездкой необходимо убедиться, что стекла и зеркала на транспортном средстве чистые, так как любое загрязнение на них ограничивает зону просмотра.-0-