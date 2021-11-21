В Минске автомобиль насмерть сбил пешехода

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Янки Лучины в Минске произошел смертельный наезд на пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по АиП ОГАИ Ленинского РУВД Минска Кристины Шаховской, инцидент произошел 20 ноября около 23.30. 21-летний водитель автомобиля "Фольксваген" ехал по ул. Лучины со стороны Игуменского тракта в направлении ул. Прушинских. Вблизи дома №10 он сбил 57-летнего мужчину. Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу (светофор был в желтом мигании).

Мужчина скончался на месте. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. "Внимательность на дорогах - залог безопасного участия в дорожном движении, - подчеркнули в ведомстве. - Уважаемые пешеходы, помните об использовании световозвращающих элементов в темное время суток. Проявляйте особую внимательность и осторожность при пересечении проезжей части".-0-