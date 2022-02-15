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15 февраля 2022, 15:13

В Минске автомобиль протаранил светофор и опрокинулся

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль протаранил светофорный объект и опрокинулся. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня примерно в 11.30 48-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле", двигался по ул.Есенина со стороны ул.Рафиева в направлении ул.Громова. Проезжая вблизи дома №85, он не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на островок безопасности и протаранил светофорный объект. После столкновения транспортное средство опрокинулось", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медучреждение.-0-

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