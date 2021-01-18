18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил 9-летнего мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, 49-летний водитель автомобиля "Крайслер", двигаясь по ул. Карвата со стороны ул. Геологической в направлении ул. Лесопарковой, совершил наезд на 9-летнего мальчика, который вышел из автобуса и перебегал проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода", - рассказали в ГАИ.

Ребенок госпитализирован - у него предварительно диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам: переходите проезжую часть в установленных местах. Если это регулируемый переход - то только на разрешающий сигнал светофора. При любых обстоятельствах, готовясь перейти дорогу, остановитесь и осмотрите проезжую часть со всех сторон. Не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю. В темное время суток обозначьте себя световозвращающими элементами. Также взрослым следует напомнить детям правила дорожного движения. -0-