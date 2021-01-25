25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил девушку на переходе и скрылся с места ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, 24 января около 17.40 автомобиль Renault белого цвета двигался по улице Калиновского со стороны улицы Кнорина в направлении улицы Славинского и на регулируемом пешеходном переходе возле дома № 55, проезжая на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода 2003 года рождения. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля", - рассказали в ГАИ.

Водитель с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливается его местонахождение. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

"По имеющейся информации водитель управлял автомобилем Renault 19 белого цвета, год выпуска - после 1993, транзитные номера, в номере присутствует цифра 5. Если Вы располагаете какой-либо информацией относительно инцидента, просим сообщить в милицию. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в ГАИ.-0-