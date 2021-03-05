В Минске автомобиль сбил дорожного рабочего

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром машина наехала на дорожного рабочего, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, около 8.30 водитель 1974 года рождения, управляя автомашиной "Форд", двигался по местному проезду пр.Партизанского со стороны ул.Филатова в направлении ул.Кабушкина. Напротив дома №93 авто сбило мужчину 1966 года рождения, который был в форменной одежде повышенной видимости и на проезжей части занимался дорожными работами", - рассказали в ГАИ.

Пострадавший с травмами доставлен в учреждение здравоохранения. Проводится разбирательство.

Госавтоинспекция напоминает: при управлении транспортом водителю нужно соразмерять скорость с конкретными условиями, чтобы с полной уверенностью контролировать движение автомобиля и не создавать угрозы другим.-0-