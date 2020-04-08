В Минске автомобиль сбил двухлетнего мальчика на самокате

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил ребенка на самокате, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, автомобиль "Фольксваген" двигался по улице Пономаренко со стороны улицы Бельского в направлении улицы Тимошенко. Вблизи дома №52 он сбил двухлетнего мальчика, который на самокате выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. По словам очевидцев, мамы ребенка в момент ДТП рядом с малышом не было. Впоследствии она рассказывала, что обычно сын на красный свет на дорогу не выходит.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Мальчик доставлен в медицинское учреждение с предварительным диагнозом "закрытая травма колена".

Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять на улице детей без присмотра. Водителям следует проявлять повышенное внимание, осторожность и воспринимать само нахождение ребенка у проезжей части как сигнал об опасности.-0-