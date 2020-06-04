В Минске автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пешеходном переходе в Минске Volkswagen сбил мальчика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня вечером водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по ул. Одоевского в направлении ул. Кириенко, сбил мальчика 2006 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями был доставлен в учреждение здравоохранения. На месте работают сотрудники ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.

По данным Госавтоинспекции, за 5 месяцев текущего года в столице зафиксировано 113 наездов на пешеходов, 82 из которых - по вине водителей транспортных средств.

ГАИ напоминает, что пешеходный переход - место повышенной опасности. Водители, подъезжая к пешеходному переходу, должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам. Пешеходы в свою очередь должны убедиться в безопасности выхода на проезжую часть.-0-