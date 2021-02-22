В Минске автомобиль сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе

22 февраля, /Корр. БЕЛТА/. На пешеходном переходе в Минске автомобиль сбил мужчину с дочерью, сообщается в Telegram канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Сааб", двигаясь по ул.Мирошниченко со стороны МКАД в направлении ул.Гамарника, в районе дома №14 совершил наезд на двух пешеходов - мужчину 1975 г.р. и девочку 2016 г.р.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения.

На месте работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г.Минска и следственно-оперативная группа.

В январе нынешнего года в Минске зарегистрировано 22 ДТП с участием пешеходов (42,3% от общего числа ДТП), в которых 19 человек получили травмы и трое погибли. При этом 13 наездов совершено по вине водителей на обозначенных переходах (регулируемых и нерегулируемых).

Госавтоинспекция призывает водителей максимально концентрироваться при подъезде к пешеходному переходу, быть готовым снизить скорость движения или остановиться, чтобы исключить вероятность наезда. В свою очередь пешеходы так же должны быть внимательными и осмотрительными. Переходя дорогу, необходимо убедиться, что все транспортные средства остановились и пропускают вас.-0-