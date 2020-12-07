В Минске автомобиль сбил на переходе женщину с ребенком

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, утром 7 декабря водитель 1990 года рождения на автомобиле "Форд" двигался по Старовиленскому тракту со стороны улицы В.Хоружей в направлении ул.Нововиленской. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на женщину 1987 года рождения и ребенка 2012 года рождения, которые шли справа налево по ходу движения автомобиля", - рассказали в ГАИ.

Женщину доставили в медучреждение для осмотра. Девочку бригада скорой медицинской помощи осмотрела на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-