25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Татьяны Ященко, водитель 1965 года рождения на автомобиле "Ауди" двигался по улице Мястровской со стороны улицы Ратомской в направлении улицы Княгининской во второй полосе и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 57-летнюю женщину. Женщина доставлена в учреждение здравоохранения для осмотра.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.

"Уважаемые водители, будьте предельно внимательны при подъездах к нерегулируемым пешеходным переходам. Учитывайте погодные условия и состояние дорожного полотна. Заранее притормаживайте, пропускайте пешеходов, - сказали в ГАИ. - Пешеходы, убедиться в безопасности выхода на проезжую часть - это ваша обязанность. Обозначьте себя световозвращающим элементом. Не разговаривайте по мобильному во время пересечения проезжей части, снимите капюшон, достаньте наушники, не торопитесь и не перебегайте. Будьте предсказуемы для водителя".-0-